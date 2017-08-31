Печальные прогнозы о том, что жизнь на Кавголовских трамплинах замирает, к счастью, не оправдались. В этом году наши трамплины были задействованы под соревнования каждые выходные. Особенно насыщенным был август.

Последний месяц лета на трамплинах начался с городских соревнований. 4–5 августа проходил летний чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по прыжкам на лыжах с трамплина, 5–6 августа – летний чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по лыжному двоеборью.

После этого наступила очередь Кавголовских игр, которые когда-то были известны на всю Россию. Впервые они были проведены в 1953–1955 годах, а в 80-е годы XX века Кавголовские игры приравнивались к этапу Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Около 20 лет назад проведение игр было прекращено в связи с тем, что трамплины нуждались в реконструкции. И вот в 2013 году было принято решение возродить это легендарное соревнование, только уже в формате Всероссийских детских игр.

С 10 по 14 августа в Токсово проходили Кавголовские игры по лыжному двоеборью. Они включали в себя 2-й этап всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России, малый Кубок резерва» по лыжному двоеборью.

С 17 по 21 августа проходили Кавголовские игры по прыжкам на лыжах с трамплина. В рамках этих соревнований прошёл 3-й этап всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России, малый Кубок резерва». В соревнованиях участвовали юные спортсмены из России, Латвии, Казахстана.

И в последнее воскресенье августа состоялся традиционный «Кубок олимпийского чемпиона Владимира Белоусова» среди мастеров, отчёт о котором был опубликован в нашей газете ранее.

На этом летний сезон на трамплинах завершился. Открытие зимнего сезона ожидается в конце декабря.

Людмила ОДНОБОКОВА