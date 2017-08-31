В ближайшую пятницу в газете «Всеволожские вести» выйдет очередной выпуск постоянной рубрики «Крим-факт».

Читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники – узнать о похищении мурманского бизнесмена, задолжавшего знакомому крупную сумму и просидевшему за это взаперти несколько дней; проникнуться семейной драмой супругов, устроивших неспокойные посиделки с летальным исходом на берегу озера Медное; посочувствовать и порадоваться за посетителей торгового центра, с разницей в один день потерявших и обретших свои автомобили.

Кроме того, поклонников рубрики ожидает короткий рассказ о Карельских гастролерах, «спалившихся» в Кудрово с позаимствованной банковской картой; информация о ликвидации нарколаборатории в том же Кудрово, а также история загадочной гибели любителя рыбной ловли в Ржевском лесопарке.