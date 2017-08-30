Во Всеволожской КМБ начата кампания по вакцинации от гриппа. Все желающие защититься от болезни, которая каждый год поражает и взрослых, и детей, могут обратиться за прививкой к участковому врачу или в 424 кабинет Всеволожской поликлиники.

На 2017–2018 год ВОЗ рекомендовала следующий состав вакцины: грипп А Michigan H1N1, A Hong Kong H3N2, B Brisban для вакцинации проживающих в Северном полушарии. Состав вакцины отличается от прошлогоднего. Эти вакцины уже изготовлены и переданы в лечебные учреждения для начала вакцинации, сообщают во Всеволожской клинической межрайонной больнице.

На сегодняшний день противопоказанием к проведению вакцинации от гриппа являются аллергическая реакция на яичный белок, а также зарегистрированная аллергическая реакция на вакцину от гриппа в прошлом.

Имеющиеся сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, возраст старше 60 лет или младше трех лет, беременность, сахарный диабет являются совсем не противопоказаниями, как думают многие, а очень значимыми показаниями. Например, во Всеволожском районе самыми тяжелыми пациентами, попадающими прямым ходом в реанимацию, были именно беременные женщины и больные с сосудистыми заболеваниями. Вирус гриппа повреждает стенки сосудов, а для этих пациентов, имеющих и так большую нагрузку на сердце и сосуды, это иногда критично.

При первых симптомах гриппа (высокая и очень высокая температура, выраженная головная боль, боль в глазах, ломота в мышцах всего тела) необходимо обратиться к врачу. Но медики рекомендуют не полагаться на волю случая, а сделать прививку себе и своим детям, защитив их от опасности.