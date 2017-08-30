В Ленинградской области появятся два крупных офисно-производственных бизнес-инкубатора.

Постановление о создании во Всеволожском и Гатчинском районах бизнес-центров для начинающих предпринимателей, занимающихся разработкой и внедрением современных технологий, подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На производство проектно-сметных и строительных работ им будет выделено 19,2 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В Ленинградской области действует 17 бизнес-инкубаторов, общая площадь которых составляет 12 087 кв. м, из них в аренду субъектам малого бизнеса сдано 7 908 кв. м. На этих площадях размещено 195 резидентов, создано более 450 рабочих мест.

Вопрос о развитии бизнес-инкубаторов в области накануне обсуждался в ходе встречи главы региона с бизнес-сообществом.

Бизнес-инкубаторы предоставляют комплекс услуг и ресурсов, который включает в себя обеспечение предприятий площадями на льготных условиях, обучение персонала, консалтинг, доступ к информационной базе, комплекс программ деловой поддержки, включая постоянную помощь в управлении предприятием и специализированные программы обучения, а также доступ к финансированию и предоставление существенных ценовых льгот. Это значительно увеличивает шансы предприятия на успешное развитие и уменьшает затраты на его создание и организацию деятельности.