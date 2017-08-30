Тян-Шанский гений – Пётр Семёнов

Согласно словарю слово «гений» обозначает «человек с чрезвычайно выдающимися творческими способностями». Принято считать, что если талант проявляется в одной или в нескольких смежных областях, то гений одарён в самых разных сферах. И, наверное, это слово вполне применимо к Петру Петровичу Семёнову так же, как к М.В. Ломоносову.

П.П. Семёнов был выдающимся русским географом, ботаником, энтомологом, искусствоведом, переводчиком, дипломатом, государственным деятелем. В этом году исполнилось 190 лет со дня его рождения, 150 лет после его экспедиции на Тянь-Шань и 120 лет Первой всеобщей переписи населения Российской империи. Мероприятия в связи с этими юбилеями проходили по всей стране. В июне в Санкт-Петербурге, в музее штаб-квартиры Русского Географического общества, открылась выставка, посвящённая этому человеку, который когда-то был председателем РГО. 15 июля в Барнауле стартовала экспедиция «По следам Петра Петровича Семёнова Тян-Шанского. Алтай 2017».

Подробности биографии этого удивительного человека читайте в материале Людмилы Однобоковой в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».