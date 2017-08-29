Откровенный разговор с губернатором

На прошлой неделе в Приозерском районе собрались представители телеканалов, печатных и интернет-изданий со всего 47-го региона. Здесь проходил XXI Фестиваль СМИ Ленинградской области. Более 100 журналистов обсуждали на медиафоруме глобальные вопросы о последних трендах в информационном пространстве. Помимо журналистов фестиваль объединил также представителей пресс-служб правительства и общественных организаций.

Медиафорум посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Беседа журналистов с главой региона началась в середине его рабочего дня – в четыре часа – с замечательного предложения: «Спрашивайте все что угодно». У журналистов к Александру Юрьевичу было много вопросов. Он подробно рассказал об экономике, о том, как реализуется программа по расселению из ветхого и аварийного жилья, переносе столицы области в Гатчину, развитии туристического потенциала, строительстве виадука и многом другом.

Подробности читайте в материале Ирэн Овсепян в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».