На предприятиях Ленинградской области открыто более 20 тысяч вакансий. За первое полугодие в регионе трудоустроено 10 227 человек, в том числе 2 600 безработных.

Потребность развивающейся экономики Ленинградской области в кадрах постоянно растет. За шесть месяцев региональный банк вакансий увеличился на 33,8% и составил 20 200 рабочих мест по 969 профессиям и специальностям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

По-прежнему предприятия области нуждаются в рабочих кадрах: на долю вакансий по рабочим специальностям приходится 67,5% от общей потребности.

В Ленинградской области сохраняется низкий уровень регистрируемой безработицы. Он составляет 0,37% от экономически активного населения. В 10 муниципальных районах – Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском – и Сосновоборском городском округе уровень регистрируемой безработицы – ниже среднеобластного значения.