Кошки всё больше завоёвывают человеческие сердца. Усатые-полосатые стали визитной карточкой рекламы производителей корма для животных, о них снимают документальное кино, просмотры «кошачьих» фотографий и роликов в интернете бьют все рекорды. Пушистые мурлыки, не прилагая к этому никаких усилий, вторгаются в художественное и литературное пространство, становясь музами живописцев и поэтов. Кошки постоянно живут рядом с нами – в квартирах, частных домах, в подвалах многоэтажек. За что мы так любим их? Пожалуй, за то, что они вносят теплый комфорт в нашу жизнь, а еще за то, что делают нас добрее, умудряясь даже в самых ожесточившихся людях пробудить милосердие и сострадание.

Усатым-полосатым тоже нужен дом

Но как часто мы оказываемся неблагодарными по отношению к тем, кто делает наш мир лучше! Екатерина Гуз, куратор приюта на Васильевском острове, с которой мы познакомились в Музее кошки, привела просто-таки удручающую статистику: 80 процентов кошек, попавших в эту благотворительную организацию, – бывшие домашние животные, и сдают их чаще всего сами хозяева. Вот на какую жестокость способен человек: на Ленинском проспекте в наглухо застегнутой переноске в холодный зимний день сидел до смерти напуганный домашний кот, от которого кто-то решил избавиться таким изуверским способом. Кот этот оказался везунчиком: его принесли в приют, а там нашли хорошего хозяина.

Еще 900 брошенных хозяевами или потерявшихся кошек живут сейчас в приюте. Нескольких мурлык, привитых и стерилизованных, Екатерина привезла в Музей кошки на арт-пикник «День дарения», где любой посетитель мог «усыновить» их. Желающих взять кота домой за четыре года участия приюта в подобных мероприятиях было не очень много, и все-таки они были. Но определить кошек, привезенных на арт-пикник, в семью, все же не главная цель волонтеров.

– Данное мероприятие, – говорит Екатерина, – придумано для того, чтобы показать, что есть такой приют, и в нем живут кошки. Они есть, они существуют, и им надо домой.

Выставки, на которых можно выбрать пушистого домашнего мурлыку, проходят довольно часто, вот график ближайших из них:

16 сентября – День пестрых котов;

21 октября – День полосатых котов;

18 ноября – День черных и черно-белых котов;

16 декабря – День светлых котов.

Эти выставки под общим названием «Все оттенки кошачьего» проводит приют «Второй шанс» по адресу: СПб, Литейный пр., 60 с 11.00 до 21.00. Вход бесплатный, коты – тоже бесплатные. Сайт приюта: catsrepublic.ru

Арт-пикник в кошачьем доме



День дарения в Музее кошки выдался погожим. Солнышко проникло во все уголки этого кошачьего царства, позволило рассмотреть хвостатых мурлык, уже привыкших к вниманию посетителей. Они либо мирно почивали в своих переносках, либо выходили поинтересоваться происходящим в небольшой вольер прямо из окна музея. В Музее кошки, кстати, сейчас живут десять животных, которых тоже можно «усыновить».

Коты на арт-пикнике были, что называется, в ассортименте, – всех мастей и всех цветов. Но один, большой, толстый, рыже-полосатый, казался просто неотразимым. На всех вертикальных поверхностях висели картины, главным героем которых был один и тот же персонаж – кот Заратустра, питомец петербургской художницы Светланы Петровой, доставшийся ей в наследство от ее мамы в весьма тяжеловесном состоянии – килограммов восемнадцать живого веса. Новая хозяйка привезла кота на прием к ветеринару Анне Кондратьевой, основательнице Музея кошки, Заратустре прописали лечебную диету, он постепенно вошел в свою кошачью норму и продолжает позировать художнице.

Когда-то Светлана Петрова в шутку, с помощью фотошопа, поместила Заратустру на классическое полотно, и это стало импульсом для создания целого цикла работ. Кот прекрасно вписался в шедевры знаменитых художников, и они обрели параллельную жизнь. А рыжий, довольный жизнью кот обрел почитателей на разных континентах, побывав в качестве героя картин в Великобритании, в Японии и в Малайзии. «У Заратустры много поклонников, потому что он ассоциируется с чем-то позитивным, теплым, уютным и пушистым, – говорит его хозяйка. – Он рыжий, и сам похож на человека. Это и привлекает людей!»

Загадка карты Всеволожского района

Не сразу удалось поговорить с Анной Кондратьевой, основательницей замечательного музея, – журналисты из разных изданий жаждали общения с ней, но все-таки этот момент наступил. В разговоре принимала участие и Лариса Михалочкина, волонтер с приличным стажем, много лет отдавшая кошачье-музейному делу.

Недавно Лариса защитила бизнес-проект «по продвижению Всеволожского района внутри сети Интернет с привлечением внешнего пространства».

– В этот проект входит разработка информационно-туристической карты в обновленном формате. Такая карта не обновлялась уже шесть лет. Идея Анны была создать новый логотип Всеволожского района. Если очертания Ленинградской области напоминают бабочку, то в картографии Всеволожского района она увидела силуэт кота. Используя эту идею, мы решили создать ряд сувениров такого же содержания, выложить карту с таким силуэтом и развивать эту идею дальше, – рассказывает Лариса, прощается и отправляется по своим делам – работы на арт-пикнике предостаточно, а мы с Анной Кондратьевой продолжаем разговор, который оказался очень интересным.

– Какие-то шаги в продвижении этой идеи вы уже сделали?

– Сейчас у нас пока только значки и открытки, но в ближайшее время появятся футболки, кружки, кепки, магниты.

– А как местная власть отнеслась к вашей идее нарисовать на карте района силуэт кота?

– С энтузиазмом! С сотрудниками отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского района мы очень активно сотрудничаем. Они помогли нам выпустить открытки. Мы разработали дизайн – а они напечатали. Мне кажется, что это очень позитивный образ района, в топонимике которого много кошачьих названий – Мурино, Кошкино… Значки мы выпустили на собственные средства, с открытками, повторю, помогла администрация района. Надеемся, что эти сувениры будут востребованы у туристов – сегодня на пикнике уже многие приобрели значки.

– Скажите, а кто позировал для открытки и значка?

– Гоген, бывший эрмитажный кот, который теперь проживает в семье, нашел свой дом. Знаете, почему мы к карте пришли? Поняли, что многие из знакомых не знают достопримечательностей Всеволожского района. Когда я приглашаю их в музей, они говорят: «Хорошо, конечно, но нужно потратить целый день, чтобы приехать только в Музей кошки. А что там еще можно посмотреть? Я-то знаю, как много здесь всего интересного, и мне очень хочется поделиться со всеми своими знаниями. Столько памятных мест, столько замечательных музеев… Надеюсь, что наша карта объединит музеи района.

Хотим создать профсоюз музейных котов!

– Анна, можно побольше рассказать о мероприятии, которое вы назвали арт-пикником!

– День дарения приурочен к Международному дню бездомных животных. Для некоторых из них стал домом Музей кошки, кто-то живет в приюте. Мы очень надеемся, что во время этого мероприятия многие животные найдут любящих хозяев. Помочь кошкам найти дом – это только одна из задач. Мы стремимся к объединению. Кошка – это такое существо, которое объединяет разные слои населения. К нам приходят и люди из-за высоких заборов, которых много во Всеволожске, и люди не очень большого достатка.

– Я где-то прочитала, что у кошек нет сословных предрассудков. Наверное, это касается и людей, которые объединяются вокруг них.

– У нас на поляне встречаются люди разных социальных слоев, и у них есть о чем поговорить. Существует тема, которая их объединяет.

– Что еще интересного на вашем арт-пикнике?

– Мы рисуем котов на холстах размером 20х20 см, а затем устроим благотворительный аукцион. Причем цена будет одинаковой как на детские работы, так и на работы профессиональных художников. Деньги от аукциона мы хотим направить на ветеринарное обслуживание котиков из приюта.

– День дарения – это ведь только одно из многочисленных мероприятий, которые проходят в музее?

– Кроме Дня дарения, ежегодно летом у нас проходит международная выставка кошек «Котофей на даче», или «Самый-сусамый». Мы называем ее выставкой любимых котов. Помимо породистых животных, у которых «бешеные» родословные, сюда приезжают хозяева с котиками, которых взяли из приютов, или просто привозят толстенные альбомы со снимками своих любимцев. Они рассказывают, как живется котам в новой семье.

В Музее кошки практически каждые выходные происходят какие-то события, например, камерные спектакли. У нас ведь музей в принципе камерный. Кукольные спектакли или постановки театра теней играют профессиональные актеры или студенты. Зрители – дети, живущие неподалеку, воспитанники дошкольных учреждений, дети с особенностями развития. У нас музей в основном для детей и постояльцев домов престарелых. Получается, что кошка через поколение объединяет внуков и бабушек.

Для нас очень важно, что приезжают пожилые люди. Гости музея дарят нам документальные свидетельства жизни кошек, скажем, в годы Великой Отечественной войны. Мы все воспоминания записываем.

– Научно-исследовательской работой музей, наверное, тоже занимается?

– Да, конечно! Я в прошлом году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Создание музейно-туристического центра на базе Музея кошки во Всеволожском районе».

Мы занимаемся историческими исследованиями, собираем информацию о содержании животных на протяжении разных эпох. Музей участвует в конференциях, круглых столах, которые проводит профессиональное сообщество музейных работников.

Нам есть чем поделиться с коллегами, особенно в вопросе организации частных музеев. Мы познакомились уже со всеми музейными кошками Всеволожского района, очень дружим с эрмитажными котами, с кошкой Капой из Петропавловской крепости. Хотим даже создать профсоюз музейных котов.

– Анна, а почему Музей кошки появился во Всеволожске, а не где-нибудь в другом месте?

– У меня был небольшой домик на Колтушском шоссе. Мы здесь уже не жили и решили открыть на первом этаже ветеринарную клинику, где я работала как ветеринарный врач. В какой-то момент стало понятно, что не хватает мест и времени, чтобы рассказать людям о том, как нужно относиться к животным. К нам в клинику часто приходят люди, которые очень любят своих животных, но они недостаточно наблюдательны. А питомцы не могут им сказать: «У меня болит правая лапка!» Очень важно, чтобы владелец кошки или собаки по незначительным признакам мог заметить проблему.

И тогда мы открыли Школу заботливого владельца на втором этаже дома. Занятия в этой школе были бесплатными для детей и для взрослых. Мы рассказывали какие-то простейшие вещи про вакцинацию, про кормление животных. Это был такой ликбез для хозяев. Постепенно люди стали приносить нам фигурки животных, в основном кошек. И мы решили: открываем Музей кошки! Так всё и началось…

Нам стали приносить подарки, целые посылки посыпались. Стали звонить художники – предлагали свои работы. Музей наш по-настоящему народный, даже нет статьи «Закупки» – только «Дарение». Вот и сегодня на арт-пикнике билетов нет, а люди приходят и приносят нам котиков из своих коллекций, и наш музей пополняется новыми экспонатами.

Я поняла, что меня новое дело захватывает, показалось, что даже этого мало, хочется открыть филиал в центре города, чтобы больше котов можно было облагодетельствовать.

Лечить животных хорошо, но очень часто им приходится искать новый дом, и мы с единомышленниками – ветеринарными врачами открыли пространство «Республика кошек» на улице Якубовича, открыли специально в музейном квартале, в туристическом местечке.

Наш музей постепенно стал самостоятельным учреждением, а не приложением к ветеринарной клинике. Надеемся, что в ближайшее время он расширится в два раза. У нас работают несколько сотрудников, а главный из них – мой папа Вадим Геннадьевич Кондратьев.

– Вы устраиваете выездные мероприятия?

– Мы организуем очень много выездных выставок. Помните, наверное, в Музее-усадьбе «Приютино» была выставка, посвященная Пушкину и коту? Мы просто проанализировали творчество поэта, собрали все цитаты, где он упоминает кота, рисунки, зарисовки.

Была у нас и выставка в библиотеке Гоголя, которая так и называлась – «Гоголь и кот». Сейчас готовим выставку по Бродскому и Ахматовой…

Кажется, пришла пора поставить точку в нашем рассказе, но итоги подводить не хочется, потому что это наверняка не последняя встреча в Музее кошки, и продолжение следует…

Нина УСТИЧЕВА

Фото автора