Ленобласть развивает инклюзивное образование

К началу нового учебного года в регионе созданы условия для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 127 школах, 83 детских садах, 32 учреждениях дополнительного образования и 8 учреждениях профобразования.

Успешный опыт региона по организации инклюзивного обучения детей с инвалидностью был отмечен в ходе селекторного совещания по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В образовательных учреждениях Ленинградской области создается не только «архитектурная доступность» (строятся пандусы, расширяются и ремонтируются проходы, оборудуются санитарные комнаты), но и обязательно приобретается все необходимое для обучения детей-инвалидов оборудование – специальная мебель, средства реабилитации.

«Создание доступной среды для активной жизни инвалидов – одна из приоритетных задач социальной сферы. Только в текущем году на реализацию программы выделено более 28,5 млн рублей. Работы проводятся в четырех детских садиках, двух школах, четырех техникумах и четырех организациях дополнительного образования», – рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Только в школах области обучается более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями. По просьбам родителей ребят, которые не могут проходить обучение вместе со сверстниками, на дому современной компьютерной техникой с доступом к сети интернет оборудовано 356 рабочих мест.

Важно, что в регионе создана система непрерывного образования для особых людей. Их обучение не заканчивается школьной скамьей. С 2015 года в Ленинградской области действует уникальное профессиональное образовательное учреждение «Мультицентр социальной и трудовой интеграции». Учащимся предоставляется возможность в комфортных условиях получить подготовку по таким востребованным рынком труда специальностям, как «Оператор ЭВМ», «Швея», «Делопроизводитель», «Флорист», «Машинист по стирке и ремонту спецодежды», «Обувщик», «Изготовитель художественных изделий» и многим другим. Все выпускники Мультицентра получают помощь в трудоустройстве.