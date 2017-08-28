Даже проливной дождь не смутил поклонников поэзии Николая Степановича Гумилёва. 26 августа состоялась XXVI музыкально-поэтическая встреча под открытым небом «День памяти поэта Гумилёва во Всеволожске».

Почтить память расстрелянного поэта пришло 72 человека из Санкт-Петербурга и разных поселений Всеволожского района. На берегу реки Лубьи, где находится народный мемориал, посвящённый Н. Гумилёву, прошла гражданская панихида. Затем все желающие читали его стихи и стихи, посвящённые памяти Н.С. Гумилёва, пели песни, говорили об актуальных вопросах исследования творчества.

Атмосфера у камней на берегу реки сложилась очень задушевной. Этому способствовала продуманная организация мероприятия. Для выступающих и зрителей были своевременно приготовлены тенты, под которыми они могли спрятаться от дождя, была обеспечена хорошая работа аппаратуры.

Организатором мероприятия выступило Всеволожское историко-краеведческое общество «Русское наследие» при поддержке администрации Всеволожского района и Всеволожского Центра культуры и досуга.