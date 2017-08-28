26–27 августа в Кавголово проходили VIII традиционные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Кубок олимпийского чемпиона В. Белоусова».

Владимир Белоусов является единственным отечественным олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Он родился и до сих пор проживает во Всеволожске, постигал азы прыжкового спорта во Всеволожской спортивной школе «Локомотив», оттачивал своё мастерство на кавголовских трамплинах. Можно сказать, что отсюда он улетел к своей исторической победе. Это произошло в 1968 году на X зимней Олимпиаде в Гренобле. Поэтому мы можем сказать, что нынешний «Кубок олимпийского чемпиона В. Белоусова» проходит в ответственный момент: через полгода исполнится ровно 50 лет с тех пор, как наш земляк принёс стране единственную золотую олимпийскую медаль по прыжкам на лыжах с трамплина.

В соревнованиях 2017 года принимали участие ветераны прыжкового спорта и молодёжь – члены сборной команды России. 26 августа 28 спортсменов прыгали на трамплине К-40. 27 августа соревнования продолжились на более сложном трамплине К-65. В этот день выступили 32 спортсмена. Они представляли Всеволожск, Выборг, Парголово, посёлок Кузьмоловский, Санкт-Петербург, Москву, Петрозаводск. Любопытно, что даже зрители на этот раз были не только из Ленинградской области, но и из Красноярска, Казани, Москвы, Петрозаводска. Вот куда дошла слава о нашем турнире.

Сам Владимир Белоусов присутствовать не смог по состоянию здоровья, но он передал поздравления участникам соревнования и своё пожелание. Наш единственный олимпийский чемпион пожелал увидеть прыгунов из России в составе олимпийской команды на ближайшей, XXIII зимней Олимпиаде, которая пройдёт в феврале 2018 года в Республике Корея.

Людмила ОДНОБОКОВА