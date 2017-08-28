На минувшей неделе в просторном фойе КДЦ «Южный» можно было увидеть все краски осени и даже вкусить ее плодов. Во Всеволожском районе подводили итоги ежегодного конкурса «Ветеранское подворье».

Столы, поставленные в фойе, буквально ломились от фруктов и овощей. Красавица капуста – простая и декоративная, савойская и цветная, брокколи и брюссельская, любимые южные «синенькие» баклажаны и «награда диабетику» – кабачки! Не говоря о таких традиционных земных радостях, как огурчики, помидорчики, свекла да картошка. Вот такое изобилие, несмотря на дождливое, неласковое лето, подарившее нам всем так мало солнца и тепла, радовало и гостей, и самих участников конкурса…

– Но солнечное тепло нашим зеленым питомцам всегда может заменить тепло человеческих рук, – совершенно справедливо заметила одна из победительниц конкурса, староста деревни Коккорево И.Ф. Порыбина, на участке которой выросли в изобилии те самые огурчики, помидорчики, морковка да капуста. Около 50 пенсионеров, представивших свою продукцию на районном этапе, к тому же постарались как можно креативнее показать выращенную продукцию. Не только своеобразные портфолио с их приусадебных участков украшали выставку каждого поселения. Кто-то дополнил ее забавными куклами, другие вышивками бисером и поделками из бересты. А еще членов жюри «соблазняли» ароматом свежепросоленных огурчиков, оладьями из кабачков, отварной картошечкой и тюльпанами из помидоров.

Жюри же предстояло определиться и назвать лучших из лучших по 11 номинациям, в числе которых не только «Лучший овощевод», «Лучший садовод», «Лучший пчеловод», но и «Лучший животновод», «Лучший цветник у многоэтажки», «Преемственность поколений» и «Детская грядка». Жюри, конечно, тоже справилось со своей задачей, и как нам кажется, никто не ушел обиженным с этого праздника осени и талантов.

Репортаж Татьяны Трубачевой с районного конкурса «Ветеранское подворье» читайте в ближайших номерах газеты «Всеволожские вести».