Лесничие провели противопожарные учения

Спасатели Ленинградской области совершенствуют навыки тушения пожаров.

Во Всеволожском районе прошли учения по отработке взаимодействия сил при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. В них были задействованы участковые лесничие и личный состав пожарно-химической станции второго типа Всеволожского лесничества (поселки Агалатово, Ириновка и Мяглово), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Мероприятие было разбито на пять этапов, каждый из которых позволил отработать тушение лесных пожаров с помощью воздуходувки «Ангара», развертывание магистральной и рукавных линий, отжиг и тушение лесного пожара, развертывание пожарной рукавной линии длиной 600 м с ответвлениями от пожарной автоцистерны, забор воды с озера и использование промежуточных насосных установок.

В лесах Ленинградской области с начала пожароопасного сезона 2017 года зафиксировано 88 лесных пожаров общей площадью 33,49 га. По количеству возгораний и их площади это в два раза меньше, чем в 2016 году. За счет оперативного реагирования средняя площадь одного лесного пожара на землях лесного фонда составила 0,24 га. Созданная в регионе система раннего обнаружения позволила ликвидировать все пожары в день обнаружения.