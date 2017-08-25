В 26-й раз Санкт-Петербург собрал на ежегодную традиционную сельскохозяйственную ярмарку «Агрорусь» всех, кто сеет и пашет, занимается овощеводством и животноводством, производит из выращенного не только продукты питания, но и все то, что необходимо для производства сельскохозяйственной продукции. Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь» не только объединяет крупных товаропроизводителей, она демонстрирует достижения малых хозяйств – личных, фермерских и даже подсобных. А еще это научная школа и обмен новым опытом и современными методами и технологиями.

«Агрорусь» ежегодно собирает более трех тысяч специалистов не только со всех регионов России, но в том числе и зарубежных представителей. В ходе ее работы проходят научно-практические конференции, подписание важных документов и просто встречи старых знакомых, занимающихся одним делом на земле.

Одно из самых ярких событий выставки-ярмарки – День Ленинградской области – в этом году прошел 24 августа на площадке «Экспофорума». В празднике приняли участие все районы Ленинградской области, которые продемонстрировали на своих выставочных стендах не только лучшие образцы продукции, новейшие технологии и передовой опыт, но и творчески, с фантазией подошли к представлению района перед высокими гостями. Костюмированные представления, песни и частушки, танцы и сценки из жизни районов – все делегации старались поразить воображение гостей и многочисленных зрителей.

Приветствуя участников и гостей выставки, глава региона А.Ю. Дрозденко отметил, что «Агрорусь» – это всегда «выставка достижений, соревнование талантов и праздник для всех: и для гостей, и для участников».

В этом году выставка в «Экспофоруме» на площади в 4,5 тысячи кв. метров собрала более 300 предприятий и организаций. На открытой площадке перед павильоном работали рыбный и фермерский рынки, ярмарка «Дары земли ленинградской», была открыта экспозиция домашних животных. Краски ярмарки дополняли выступления народных и самодеятельных коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выставка-ярмарка будет работать включительно по 27 августа.

На фото Антона КРУПНОВА: ансамбль «Крупеничка»