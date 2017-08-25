Сегодня в очередном выпуске нашей рубрики «Крим-факт» газеты «Всеволожские вести» читатели смогут погрузиться в мир криминальной хроники.

На страницах газеты вы сможете узнать об удачной полицейской операции в деревне Мяглово, в ходе которой было изъято около 600 литров незаконной алкогольной продукции; посочувствовать кузьмоловской пенсионерке, в одночасье потерявшей 40 тысяч рублей в результате встречи с мошенницей-«трюкачкой»; подивиться безответственности посетителя торгового центра «МЕГА Парнас», взявшего с собой на шопинг травматический пистолет и все равно ставшего жертвой налетчиков. Также поклонников рубрики ожидает короткий рассказ о преступной, с точки зрения российского законодательства, любви несовершеннолетней уроженки Средней Азии и ее 20-летнего соотечественника; информация о находке возле кладбища деревни Озерки представительского «Лексуса», а также подробности преступной деятельности новодевяткинских вымогателей.