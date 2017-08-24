В инвестиционный проект строительства завода по выращиванию шампиньонов на территории Ленинградской области будет вложено 4 млрд рублей.

В рамках XXVI международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» подписано соглашение о взаимодействии с ЗАО Агрофирма «Выборжец», которое определяет принципы сотрудничества при реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству шампиньонов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Проект включает создание собственного компостного цеха для производства грунта.

Подписи под соглашением поставили заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и генеральный директор ЗАО Агрохолдинг «Выборжец» Александр Заклепкин.

«Ленинградская область уже сегодня производит около 10% всех шампиньонов России. Выход завода на проектную мощность позволит региону занять половину всего грибного рынка России. Новое производство пополнит список импортозамещающих, и не только в части производства грибов. Специальный грунт для выращивания шампиньонов пока в России не производит никто, поэтому мы можем стать первыми в этой сфере», – подчеркнул Сергей Яхнюк.

ЗАО Агрохолдинг «Выборжец» планирует выращивать 10 тысяч тонн грибов в год. Проект также включает создание компостного цеха для производства грунта объемом более 30 тысяч тонн в год. Первая очередь предприятия будет готова в 2018 году, вторую планируется запустить в 2019-м. В новом цеху будет занято около 300 рабочих.