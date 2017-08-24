В Культурно-досуговом центре «Южный» 23 августа состоялась встреча руководителей профильных комитетов областного правительства с общественностью Всеволожского района, вызванная большим количеством вопросов, поступивших от населения.

На мероприятии присутствовали: глава Всеволожского муниципального района Ольга Ковальчук, глава районной администрации Андрей Низовский, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев и Алексей Игонин. Встречу вела Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти.

Все поступившие от населения района вопросы были объединены в тематические блоки: дошкольное образование, здравоохранение, дороги, виадук во Всеволожске, пассажирские перевозки. Представители общественности могли задавать любые вопросы на интересующие их темы представителям профильных комитетов.

В обсуждении активное участие принимали Андрей Низовский и Саяд Алиев.

Большинство вопросов поступило в письменном виде. Ответы на них будут опубликованы в средствах массовой информации.

Соб. инф.

Фото Антона КРУПНОВА