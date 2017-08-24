Районный комитет по социальным вопросам приглашает жителей Всеволожского района пожилого возраста и инвалидов принять участие в выставке «Добрых рук мастерство», посвященной истории Ленинградской области.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

● художественная вышивка;

● кружево (коклюшечное, фриволите, вязаное);

● ручное ткачество, гобелен;

● лоскутное шитье;

● художественное вязание;

● художественная обработка кожи;

● художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, инкрустация;

● декоративная игрушка (текстиль);

● художественная обработка стекла;

● художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия, чеканка, ковка);

● народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля, дерева;

● бисероплетение;

● роспись на ткани;

● роспись по дереву;

● войлоковаляние;

● шитье одежды.

Подать заявку и получить дополнительную информацию можно в комитете по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1, тел. 8 (813-70) 25-099. График приема граждан: с 9.00 до 16.00 – понедельник, вторник, четверг и пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда – неприемный день. Заявки подаются и принимаются до 08.09.2017 г.