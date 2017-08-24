Народных мастеров и умельцев приглашают на выставку
Районный комитет по социальным вопросам приглашает жителей Всеволожского района пожилого возраста и инвалидов принять участие в выставке «Добрых рук мастерство», посвященной истории Ленинградской области.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
● художественная вышивка;
● кружево (коклюшечное, фриволите, вязаное);
● ручное ткачество, гобелен;
● лоскутное шитье;
● художественное вязание;
● художественная обработка кожи;
● художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, инкрустация;
● декоративная игрушка (текстиль);
● художественная обработка стекла;
● художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия, чеканка, ковка);
● народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля, дерева;
● бисероплетение;
● роспись на ткани;
● роспись по дереву;
● войлоковаляние;
● шитье одежды.
Подать заявку и получить дополнительную информацию можно в комитете по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1, тел. 8 (813-70) 25-099. График приема граждан: с 9.00 до 16.00 – понедельник, вторник, четверг и пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда – неприемный день. Заявки подаются и принимаются до 08.09.2017 г.