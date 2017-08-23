В минувшую субботу в Агалатовском сельском поселении прошел большой праздник, традиционно объединяющий всех служащих военной авиации, всех тех, кто связал свою жизнь с небом – летчиков, штурманов, инженерно-технический состав, военнослужащих подразделений обеспечения и членов их семей.

Праздник начался с торжественного шествия по улицам военного городка Агалатово военнослужащих в сопровождении духового оркестра. Наряду с действующими офицерами шли ветераны ВВС и ребята из детских объединений «Бей, барабан!» и «Радонеж».

Минутой молчания, оружейным салютом и возложением цветов на воинском захоронении летчиков жители поселения почтили память тех, кто защищал мирное небо, кто с честью и достоинством выполнял свой долг.

Поздравили авиаторов с праздником первый заместитель главы районной администрации Сергей Гармаш, глава Агалатовского муниципального образования Владимир Сидоренко, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Верниковский, председатель Совета ветеранов Владимир Ларионов.

Подарком от Правительства Ленинградской области в честь 90-летия области стало выступление ансамбля песни и танца «Хохлома». Для всех пришедших на праздник была организована развлекательная программа. В небе кружили вертолеты и самолеты. На школьный стадион один за другим приземлялись парашютисты. Юные гости праздника с удовольствием и азартом ловили сладкие подарки, сброшенные с вертолёта, парящего в небе над Агалатово. В день ВВС во время концертной программы разыгрывались ценные лоты в праздничной лотерее. Для гостей традиционно работала полевая кухня.

Светлана КУЦОКОНЬ