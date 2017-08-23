Всеволожские учителя готовятся к новому учебному году

Районный педагогический совет «Всеволожский район: от качественного образования к успешной личности» состоялся в Культурно-досуговом центре «Южный» сегодня, 23 августа. Приятное оживление от встречи с коллегами, красивые одухотворенные лица всегда сопровождают это традиционное мероприятие, которое называют еще Августовским педсоветом. Это самая большая встреча педагогов перед началом нового учебного года.

Методическая тема, над которой будет работать районное педагогическое сообщество в 2017–2018 учебном году, – «Повышение профессионального потенциала педагогов в условиях формирования национальной системы учительского роста».

Поздравить коллег с началом нового учебного года приехал председатель общего и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тарасов, который рассказал о проектах, реализуемых в системе образования Ленинградской области и Всеволожского района в частности, а также сформулировал основные задачи на грядущий учебный год: обеспечение местами в детских садах, ликвидация второй смены в школах, повышение качества образования, работа с детьми «группы риска».

С теплыми словами напутствия обратилась к начинающим педагогам глава Всеволожского района и ректор ЛОИРО Ольга Ковальчук. В этом учебном году в общеобразовательные школы и учреждения дошкольного образования района пришли 27 молодых специалистов. Их всех пригласили на сцену и вручили букеты цветов.

С основным докладом «Всеволожский район: от качественного образования к успешной личности» выступила Ирина Федоренко – председатель районного комитета по образованию, об управлении качеством образования на опыте возглавляемой школы рассказала директор ВСОШ № 2 Оксана Расторгина. Аплодисментами встретили собравшиеся доклад Валентины Кошкиной, к.п.н., заслуженного учителя РФ, советника при ректорате ЛОИРО. Валентина Сергеевна рассказала о перспективах, которые открываются перед районным образованием в связи с договором о сотрудничестве, заключенным между ЛОИРО и комитетом по образованию Всеволожского района.

Представителям образовательных учреждений, собравшимся на Августовский педсовет, показали фильм о жизни новых школ района, открывшихся в последние годы.

По традиции на большом педсовете Почетными грамотами и Благодарностями Комитета общего и профессионального образования и Почетными грамотами районного Совета депутатов наградили лучших педагогов.

После пленарного заседания педагоги продолжили работу в предметных секциях в здании ВСОШ № 6.