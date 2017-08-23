В Самаре состоялось торжественное открытие XV Международной этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга – река мира. Диалог культур волжских народов». Теплоход «Алексей Толстой» с участниками фестиваля отправился по Волге из города Самара (до этого экспедиция стартовала в Саранске).

На берегу речного вокзала участников масштабной экспедиции встречали организаторы – представители Федерального агентства по делам национальностей Министерства культуры и национальной политики Республики Мордовия, Межрегиональной общественной организации мордовского народа, Поволжского центра культур финно-угорских народов. «Шумбрат!», – громко по-мордовски здоровались друг с другом участники.

Издавна на берегу Волги в мире и согласии живут русские, мордва, чуваши, татары и другие народы, которые передают из поколения в поколение давние традиции. О секретах приготовления настоящего татарского чак-чака, таинственных амулетах, которые «заговаривают» в своих узорах чуваши, уникальном музее ткацкого станка в посёлке Макарьево читайте в материале Ирэн Овсепян в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».