2 сентября на нескольких площадках города Всеволожска пройдут литературные чтения, приуроченные ко Дню города Всеволожска и Всеволожского района «О прошлом для будущего».

С 14.00 до 16.00 – чтения «Золотая классика» у памятника В.А. Всеволожскому на Всеволожском проспекте.

С 16.00 до 18.00 – чтения «Взгляд через столетие», посвященные 100-летию Великой Октябрьской революции 1917 года, у памятника В.И. Ленину на Всеволожском проспекте.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 13 лет и старше! Все участники Чтений награждаются дипломами и памятными сувенирами.

Контакты организаторов фестиваля:

МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»

Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 110. Телефон 8 (813­-70) 23­-633, e­mail: vsevmk@mail.ru