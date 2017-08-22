Активной молодежи есть чем заняться в нашем районе. Можно не только посещать различные мероприятия, но и самому быть причастным к их организации. Молодежный совет при Администрации Всеволожского района активно участвует в организации различных праздников, патриотических акций, спортивных событий. Но и в небольших поселениях тоже есть свои советы. Наш корреспондент Екатерина Королева побеседовала с председателем Молодежного совета Щегловского сельского поселения Натальей Середой.

Молодежный совет Щегловского поселения еще совсем молодой. Но за короткое время его существования активисты уже успели провести различные мероприятия и акции. Молодежный совет ведет деятельность, направленную на пропаганду здорового образа жизни среди молодого поколения. Не так давно прошла интересная акция «Сигарету на монету». В ее рамках активисты Молодежного совета поселения подходили к прохожим и предлагали поменять сигарету на шоколадную монету. А тем, кто не курит, в качестве поощрения вручили шоколадки.

Подробнее об этих и других мероприятиях, проводимых советом, читайте в ближайшем выпуске газеты «Всеволожские вести».