C 21 августа по 10 сентября общественная организация «Мусора.Больше.Нет» и проект «Чистые Игры» проводят экологический квест для всех желающих – «Охота на колёса». Игра пройдёт в Ломоносовском, Гатчинском, Тосненском, Кировском, Всеволожском, Выборгском районах Ленинградской области в радиусе 50 км от КАД.

В Ленобласти, как и во многих других регионах, существует проблема несанкционированного складирования использованных автомобильных покрышек, рассказали организаторы движения. Автомобильные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности и требуют особого обращения при утилизации и захоронении. Кроме того, с 1 января 2019 года согласно распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р захоронение покрышек на полигонах запрещается. Экологические активисты предлагают решить данную проблему в игровой форме.

«Использованным автомобильным покрышкам не место на природе! – говорят организаторы движения «Мусора.Больше.Нет» и проекта «Чистые игры». – Их можно и нужно перерабатывать – в синтетическое жидкое топливо или резиновую крошку, которая используется при производстве различных резиновых изделий, в качестве добавок в тротуарную плитку, асфальт. Если вы согласны с нами – вперед на охоту за шинами!»

Участники квеста будут картографировать несанкционированные свалки с покрышками через систему чекинов checkins.ru, помогать организаторам в доставке покрышек до пунктов приёма или отвозить их самостоятельно, участвовать в рейдах вдоль автомобильных трасс. Участникам будут начисляться игровые баллы, по итогам квеста победителям будут вручены ценные призы и памятные подарки.