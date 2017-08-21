Возможность прекрасно отдохнуть вместе с детьми, а заодно и получить яркие впечатления подарил жителям Всеволожска традиционный «Парад колясок», который с блеском прошел в нашем городе 20 августа. Организаторы и участники просили небеса только об одном – не было бы дождя, ведь ливню нечего не стоило испортить праздник.

Небеса, или кто там наверху отвечает за погоду? – вняли мольбам, и всё прошло без сучка без задоринки. Сквер у Всеволожского центра культуры и досуга на полдня оказался в полном распоряжении детей и их родителей. Еще до начала семейного карнавала на лужайках развернулись мастер-классы, где ребят учили лепить поделки из глины, делать бумажные цветы в технике оригами, раскрашивать гипсовые фигурки. Любителей книги приглашала в свой шатер Детская библиотека. Аттракционы дополняли общую картину детской радости.

Но самым главным событием этого замечательного праздника стало, конечно, большое карнавальное шествие, к которому семьи готовились долго и с огромным энтузиазмом, проявив незаурядную выдумку. Фантазии участников можно было только аплодировать. Трехглавый Змей-Горыныч в сопровождении семейства богатырей, Золотая рыбка, герои книги «Изумрудный город», маленький Умка со своими родителями, летчики с самолетами и водители с автомобилями – это далеко не полный перечень участников «Парада колясок».

Трудная задача стояла перед жюри, долго распределялись места и награды, но обиженным не остался никто.