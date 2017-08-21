Во Всеволожском районе пресекли деятельность нелегальных свалок
Во Всеволожском районе остановлена работа двух объектов несанкционированного размещения отходов неустановленного класса опасности.
Проверку осуществлял комитет государственного экологического надзора Ленинградской области при поддержке сотрудников патрульно-постовой службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
«Ленинградская область принимает на себя около 90% отходов Санкт-Петербурга, и большая их часть оседает на нелегальных свалках. Эта проблема является общей для двух субъектов, поэтому и решать её нужно путём межведомственного сотрудничества. Поддержка силовых органов позволяет применить к выявленным нарушителем полный комплекс мер правового воздействия», – заявил председатель комитета Михаил Козьминых.
В посёлке Красная Заря 1,8 га земли, предназначенной для жилой застройки, использовались собственником для размещения мусора. При визуальном осмотре участка обнаружены отходы III класса опасности – автомобильные покрышки и нефтепродукты. Также выявлен факт частичной отсыпки водного объекта без надлежащего разрешения.
На участке сельскохозяйственных земель площадью 4 га по улице Овцынской Свердловского городского поселения собственником организованы приём и сортировка отходов, при осмотре территории зафиксировано наличие отходов III и IV классов опасности.
Изъяты грузовые транспортные средства и строительная техника, осуществлявшие работы на незаконных свалках, в отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Лаборатория комитета взяла пробы отходов и почвы, специалисты произвели маркшейдерский замер участков для установления точных классов опасности и объёмов незаконно размещённых отходов. Устанавливаются собственники участков для принятия комплекса мер административного воздействия.