Во Всеволожском районе остановлена работа двух объектов несанкционированного размещения отходов неустановленного класса опасности.

Проверку осуществлял комитет государственного экологического надзора Ленинградской области при поддержке сотрудников патрульно-постовой службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«Ленинградская область принимает на себя около 90% отходов Санкт-Петербурга, и большая их часть оседает на нелегальных свалках. Эта проблема является общей для двух субъектов, поэтому и решать её нужно путём межведомственного сотрудничества. Поддержка силовых органов позволяет применить к выявленным нарушителем полный комплекс мер правового воздействия», – заявил председатель комитета Михаил Козьминых.

В посёлке Красная Заря 1,8 га земли, предназначенной для жилой застройки, использовались собственником для размещения мусора. При визуальном осмотре участка обнаружены отходы III класса опасности – автомобильные покрышки и нефтепродукты. Также выявлен факт частичной отсыпки водного объекта без надлежащего разрешения.

На участке сельскохозяйственных земель площадью 4 га по улице Овцынской Свердловского городского поселения собственником организованы приём и сортировка отходов, при осмотре территории зафиксировано наличие отходов III и IV классов опасности.

Изъяты грузовые транспортные средства и строительная техника, осуществлявшие работы на незаконных свалках, в отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Лаборатория комитета взяла пробы отходов и почвы, специалисты произвели маркшейдерский замер участков для установления точных классов опасности и объёмов незаконно размещённых отходов. Устанавливаются собственники участков для принятия комплекса мер административного воздействия.