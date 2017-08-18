Молодежный медиацентр ищет таланты

Молодежный медиацентр, создаваемый администрацией Всеволожского района, приглашает поучаствовать в конкурсе на разработку бренда новой организации юных и талантливых жителей района.

К участию в конкурсе приглашаются молодые и амбициозные люди, которые хотят проявить себя и оставить след в истории Всеволожского района. Участнику необходимо придумать оригинальное название и соответствующий логотип для Молодёжного медиацентра, который открывается уже в сентябре. Название и логотип должны перекликаться между собой по смыслу и отражать основную идею новой организации.

Данная площадка создана для активной молодёжи, которая неравнодушна к судьбе Всеволожского района, хочет изменить ситуацию в своих поселениях к лучшему, проявить себя и научиться чему-то новому. Каждый сможет найти в медиацентре то, что близко и интересно именно ему, а также раскрыть свой потенциал, свои таланты, направив их в нужное русло.

В медиацентре будут организованы курсы журналистики, обучающие семинары по мультимедиа, политике и экологии, создан дискуссионный клуб. Также будут приглашаться спикеры, которые смогут поделиться богатым опытом и знаниями в той или иной сфере деятельности.



Конкурс проводится с 16 по 22 августа включительно. Идеи, мысли, зарисовки необходимо выслать по адресу: vsevmmc@mail.ru



22 августа в 19.00 будет объявлен победитель. Автору лучшей работы будет предоставлена возможность сняться в видеоролике, который станет видеовизиткой поселения, в котором он проживает.