Ленинградская область и Санкт-Петербург объединяют усилия по строительству метро в Кудрово, появление станции запланировано на 2025 год.

На совещании по развитию Петербургского метрополитена в Смольном принято принципиальное решение о продлении «оранжевой» ветки (со строительством станции) до планируемого транспортно-пересадочного узла «Кудрово», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Дирекции по транспортному развитию двух регионов мы приступаем к предпроектным проработкам для определения места под вестибюль и станцию метрополитена на территории ТПУ “Кудрово”», – сказал заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин по итогам совещания. Он отметил, что с властями Санкт-Петербурга согласованы следующие даты: появление проекта станции и ТПУ к 2021 году, сама станция должна принять пассажиров в 2025 году.

Ленинградская область готова разработать проект планировки и проект межевания территории линейного объекта метрополитена (вестибюль и сопутствующая инфраструктура линейного объекта), а также рассмотреть возможность инженерного обеспечения участка метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до новой станции «Кудрово».