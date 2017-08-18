23 августа в 17.00 в Культурно-досуговом центре «Южный», расположенном по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, состоится встреча председателей отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области с жителями городских и сельских поселений Всеволожского муниципального района при участии руководителей органов местного самоуправления. На встрече жители Всеволожского района смогут задать вопросы, касающиеся жизнедеятельности и развития поселения. К участию приглашаются все желающие.