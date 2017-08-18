О том, что представляет собой Президентская библиотека, расположенная в красивейшем месте Санкт-Петербурга, в историческом здании Синода, знают далеко не все жители Северной столицы и области. Стоит добавить – к сожалению, не знают, потому что возможности этого учреждения поражают воображение. Будьте готовы – вы не увидите там длинных стеллажей, уставленных книгами в разноцветных переплетах, не увидите и академических читальных залов с зелеными лампами – Президентская библиотека была создана как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку.

Генеральный директор Президентской библиотеки Александр Павлович Вершинин и сотрудники этого замечательного учреждения позволили журналистам заглянуть во все уголки Президентской библиотеки, ответили на многочисленные вопросы, рассказали о возможностях суперсовременных технологий. Экскурсия была чрезвычайно полезной и интересной, особенно для тех, кто впервые оказался на Сенатской площади, 3. Подробности читайте в материале Нины Устичевой в свежем номере газеты «Всеволожские вести».