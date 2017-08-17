17 августа в районной администрации состоялся совет депутатов Всеволожского района 3-го созыва.

Открывая заседание, глава Всеволожского района и председатель совета депутатов Ольга Ковальчук поприветствовала народных избранников от поселений и представителей структурных подразделений администрации, выступавших с докладами. В заседании принимали участие заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава районной администрации Андрей Низовский.

Первым вопросом, рассмотренным советом депутатов, стало увеличение доходной части бюджета на 682 миллиона. Эти средства, полученные из бюджета Ленинградской области, предусмотрены и для исполнения переданных полномочий от МО «Город Всеволожск»: строительство социальных объектов и реализацию социальных программ.

Депутатским корпусом были заслушаны соответствующие доклады, касающиеся внесения изменений в организационную структуру районной администрации, порядка присвоения звания «Почетный гражданин Всеволожского района». По всем пунктам повестки дня было проведено голосование и приняты решения.