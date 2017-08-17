На развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса (Мурино) (км 110+000 внешнего кольца) полностью перекроют съезд № 4.

«В период с 17 по 23 августа в связи с производством работ по ликвидации колейности полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Токсовский тоннель в сторону Санкт-Петербурга на улицу Руставели», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.