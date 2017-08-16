В рамках государственной программы повышения безопасности дорожного движения на региональные трассы Ленинградской области наносится полтора миллиона квадратных метров новой разметки.

Основные работы завершатся до конца сентября. По условиям контрактов на дорогах с наиболее интенсивным движением транспорта во Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Гатчинском и Ломоносовском районах весной с наступлением положительных температур разметка будет обновлена, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Отдельным требованием предусмотрено использование в составе красящей смеси износостойких материалов. Так, «зебра» на пешеходных переходах выполняется полностью из термопластика.