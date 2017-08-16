26 августа состоится XXVI музыкально-поэтическая встреча под открытым небом «День памяти Николая Гумилёва». В вечере примут участие поэты, писатели, авторы-исполнители, ученые, литературоведы, историки, краеведы, сотрудники библиотек и музеев, общественные деятели.

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Советская, мост Николая Гумилева, берег реки Лубьи. Начало в 17.00.

Желающие принять участие в мероприятии могут обратиться к председателю правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие» Ирине Гуреевой-Дорошенко, тел. 8-921-993-08-54.