«Императорский букет» – название ежегодного Международного фестиваля цветочного и ландшафтного искусства в городе Павловске, который современники по праву называли «столицей Флоры» и «Аркадией счастливой». «Столицей Флоры» Павловск стал благодаря увлечению императрицы Марии Фёдоровны, супруги Павла I, наукой ботаникой и ее практическим применением. Мария Федоровна превратила доселе никому не известный даже не город, а деревеньку в райский сад, дивно украшенный цветами и растениями, привезенными буквально со всего света.

«Императорские букеты» Государственного музея-заповедника «Павловск» «расцвели» и на нашей всеволожской земле. В Литературно-художественном музее-усадьбе «Приютино» открылась передвижная выставка «Искусство следовать моде… Ботанические увлечения императрицы Марии Федоровны». Экспонаты из собрания ГМЗ «Павловск» дают посетителям представление не только о прекрасном увлечении императрицы, ее «Аркадии счастливой», но и в целом об эпохе.

Все разнообразие и богатство мира цветов и растений Павловского «царства Флоры» на выставке можно увидеть в прекрасно выполненных гербариях и рисунках.

Также на выставке представлена живопись и графика, старинные фотографии издательского дома «Ришар» с видами Павловского парка и архивные материалы из дел Павловского городового управления. Макет любимого Розового павильона императрицы, фотокопии портретов Александра I и императрицы Елизаветы Алексеевны. Ваше представление об эпохе дополняют предметы убранства, изящнейшие вышивки с изображениями букетов цветов, украшавшие мебель императрицы, старинный фарфор из собрания не только Павловского музея-заповедника, но и из собрания раритетов «Приютино». Но самое главное: ощущение. Выставка действительно представляет не только стиль, архитектуру и бытовые подробности, она передает дух эпохи и приоткрывает те самые тайники «внутренней жизни, начертанной на лоне природы».

Экспозиция интересна как взрослым, так и детям. Передвижная выставка продлится до 22 октября. По выставке прогулялись и наши корреспонденты, подробности читайте в материале Татьяны Трубачевой в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».

Фото Антона ЛЯПИНА