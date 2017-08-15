Руководители района посетили Дубровку с рабочим визитом

Совещаниям в своем кабинете глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский предпочитает рабочие поездки в поселения. 15 августа он и глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук побывали в Дубровском городском поселении. Вместе с депутатом ЗакСа Ленобласти Саядом Алиевым и представителями местной администрации они прошли по улицам Дубровки и осмотрели основные социальные объекты.

Встреча была назначена у часовни на улице Невской, откуда открывается великолепный вид на Неву. Именно здесь состоялся разговор о будущем жилом строительстве и благоустройстве общественных территорий. На всех уровнях власти, в том числе и на уровне правительства области, есть четкое понимание того, что будущее таких поселков – это сохранение их индивидуальности и строгое ограничение этажности. Высоток и тем более небоскребов в Дубровке не будет. Будут малоэтажные жилые комплексы и парки, будет возможность прогуляться вдоль Невы.

Ольга Ковальчук высоко оценила повсеместную чистоту, царящую на улицах поселка, и порадовалась хорошей погоде, которая сопутствовала приятной, а главное, плодотворной экскурсии чиновников:

– Я помню Дубровку в 90-е, когда повсюду дороги напоминали танкодром, а люди стояли в очередь, чтобы сесть на электричку. Сегодня благодаря людям, которые здесь работают, изменилось буквально все. Да, много отремонтировано, много построено, но главное, что благодаря качественному улучшению формы изменилось и содержание.

В ходе поездки были осмотрены введенные в эксплуатацию многоквартирные дома, построенные в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также детский сад. В Дубровской СОШ все единодушно пришли к решению о необходимости ремонта пищеблока и столовой. На улице Школьной осмотрели площадку под строительство нового детского сада, а на улице Советской оценили качество капитального ремонта домов и благоустройство внутридомовых территорий. Также в программу вошли осмотр берегового укрепления возле станции водозабора и территории, где выделены участки для многодетных семей.

Подводя итоги встречи, Андрей Низовский сказал:

– Сегодняшняя поездка входит в план нашей общей работы по формированию различных адресных программ на следующий год. Нам необходимо определиться с приоритетами, с тем, что требует первоочередного внимания. При том, что в Дубровке мы привыкли видеть образцовый порядок во всем, речь идет о косметическом ремонте некоторых помещений в детском саду, столовой в школе… Поселку не хватает разве что катка и бассейна. Когда во всем необходимом поселение близко к идеалу, хочется мечтать о новых объектах, которые могли бы перевести качество досуга жителей на новый уровень.