Где проводят отпуск россияне? «Занимаются тяжелым трудом у себя на даче», – бойко шутят по этому поводу российские кавээнщики. Но это только шутка. По статистике, большинство российских туристов намерены провести отпуск на местных курортах и пляжах. По оценке солидных туристских порталов, Санкт-Петербург и Ленинградская область в пятерке самых привлекательных мест для посещения.

– Сегодня во Всеволожском районе активно развивается внутренний туристский сектор, – рассказывая о туристских возможностях района, говорит инспектор отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Александра Миклина. – У нас много исторических и природных достопримечательностей. Интерес туристов к району растет. В прошлом году турпоток увеличился на 10,8%, в районе побывали 148 тысяч туристов. Поступления от туристской отрасли составили более 187 млн руб.

Кстати, Всеволожский район можно продвинуть благодаря забавному сходству. Оказывается, очертания нашего района внешне напоминают… кота. Сегодня много говорят о том, что Ленинградская область очень похожа на бабочку. Так вот, вполне удачным брендом можно сделать и рыжего «мурлыку». С такой инициативой выступила директор АНО «ВсевМузей» Анна Кондратьева. Недавно на одном из мероприятий она презентовала участникам открытку с новым символом района.

– О кошках в нашем районе напоминают не только очертания карты, но и местные достопримечательности и названия населенных пунктов, – говорит Анна Вадимовна. – У нас есть заМУРчательные названия, где фигурируют пушистые красавцы. Это, к примеру, деревни Котово и Кошкино, микрорайон Котово Поле рядом с Дорогой жизни. А вот Мурино, между прочим, у некоторых всеволожцев ассоциируется с большим кошачьим семейством!

Подробнее о том, как развивать туристическую отрасль, читайте в материале Ирэн Овсепян в ближайшем номере газеты «Всеволожские вести».