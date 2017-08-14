В Ленобласти завершается подготовка к началу учебного года

18 августа в Ленинградской области завершится приемка образовательных организаций к новому учебному году. Работа ведется в тесном взаимодействии с МЧС и Роспотребнадзором.

Все школы региона оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, обеспечены физической охраной и оборудованы системами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области. Обеспеченность учебной и методической литературой составляет 100%. Для 7 000 обучающихся и 350 педагогов работает 316 специальных школьных автобусов.

На укрепление материально-технической базы организаций, включая ремонтные работы, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния объектов, а также оснащение учебным оборудованием, бюджетом Ленинградской области предусмотрено более 1,351 млрд рублей.

1 сентября впервые в школу в Ленинградской области пойдут 19 055 детей, что на 1 555 первоклассников больше, чем в 2016 году. Всего областные школы откроют двери для 145 317 учеников (на 5 059 человек больше, чем в 2016 году).