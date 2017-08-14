В летнем лагере «Островки» каждое утро начинается с зарядки. Однако 10 августа традиционная разминка была особенной. Упражнения под открытым небом вместе с детьми выполняли сотрудники полиции Всеволожского района и представители Молодежного совета района. А в субботу, 12 августа, такая же зарядка прошла в ЛОГУ «Молодежный».

Организаторами «полицейской» зарядки выступили комиссия по делам несовершеннолетних и отдел молодежной политики администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области совместно с подразделением по делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району.

«Прививать тягу к здоровому образу жизни следует с малых лет. Ведь дети – это наше будущее. Мы проводим такие зарядки каждое лето, регулярно ездим в летние лагеря. Таким образом, мы наглядно показываем важность спортивных занятий, отказа от вредных привычек. Кроме того, сотрудники полиции рассказывают ребятам о последствиях правонарушений, тем самым формируя понимание о правильном образе жизни», – отметила Ольга Георгиевна Озерова, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Всеволожского района.

Эта инициатива реализуется уже второй год.