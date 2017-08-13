Колтушское шоссе в ожидании реконструкции

Работы по реконструкции трассы Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши могут начаться уже в 2018 году, и, скорее всего, с установки шумозащитных экранов и обустройства тротуаров в зоне, прилегающей к поселениям.

В настоящее время проект реконструкции находится на утверждении, после чего последует его экспертиза. При благополучном исходе реконструкцию включат в расходную часть регионального бюджета на 2018 год.

Жители Колтушей надеются, что областной комитет по финансам учтет их пожелания и рассмотрит возможность поэтапной реконструкции данного участка трассы.

Правительство Ленинградской области намерено увязать проект подъезда к Всеволожску с проектом строительства Восточного скоростного диаметра, что позволит снизить нагрузку грузового автотранспорта на Колтушское шоссе. По словам заместителя председателя правительства ЛО Михаила Москвина, соединение подъезда к Всеволожску с ВСД может быть реализовано раньше, чем расширение Колтушского шоссе, запланированное на 2020 год, сообщает АСН-инфо.

Проект подъезда к Всеволожску практически готов. В настоящее время комитет по архитектуре и градостроительству Ленобласти прорабатывает его соединение с ВСД. Обе трассы – региональная и федеральная – в итоге должны будут образовать единую магистраль.