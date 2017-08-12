Съезд на развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют

В период с 11 по 19 августа 2017 года в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения заезд на КАД из Санкт-Петербурга, с Октябрьской набережной на внутреннее кольцо (км 55+690 внутреннего кольца).

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» (далее — КАД) в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с автодорогой Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) полностью перекроют съезд № 2.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.