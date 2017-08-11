Во Всеволожске состоялось заседание молодежного совета района

В четверг, 10 августа, в конференц-зале Культурно-досугового центра «Южный» состоялось плановое заседание Молодежного совета при администрации Всеволожского района. Здесь собрались представители Молодежного совета от разных поселений, чтобы в очередной раз обсудить насущные вопросы и наметить стратегию дальнейшей работы.

Открыл мероприятие заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Александрович Пирютков. Он выступил с приветственным словом и отметил, что всегда готов к сотрудничеству с членами молодежного совета.

Заседание затянулось на несколько часов. За это время удалось обсудить и решить многие вопросы. Формат мероприятия представлял с собой выступления докладчиков, которым все желающие могли задать дополнительные вопросы. По результатам встречи несколько представителей совета были исключены из него за систематическое непосещение заседаний. Но появились в совете и новые лица, которых в этот день, путем всеобщего голосования, выбрали в Молодежный совет района. Более подробно о встрече читайте в нашей газете.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА