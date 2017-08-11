Этим летом жители Санкт-Петербурга спешили использовать для отдыха каждое мгновение, когда солнце выглядывало из-за туч. В Санкт-Петербурге был составлен список лучших озёр для отдыха петербуржцев за городом. В этот список вошли 13 озёр, причём большинство из них находятся во Всеволожском районе.

Не будем подробно останавливаться на Ладожском озере, которое, безусловно, занимает первое место в рейтинге популярности у жителей города.

После Ладожского самым популярным у горожан стало Кавголовское озеро. Оно привлекает своим удобным расположением и развитой прибрежной инфраструктурой. Озеро – неглубокое, достигает в среднем 2-3 метров, а местами – 4-5 метров. Здесь можно ловить рыбу.

Кроме того, на выходные петербуржцы целыми семьями устремляются на озеро Хепоярви. Составители списка лучших озёр отмечают, что это озеро окружают живописные холмы, покрытые в основном сосновым лесом, богатые растительностью берега. Здесь находятся благоприятные рыбные места. Дно у озера песчаное, пляж в южной части озера чистый (а это – в центре посёлка Токсово).

Также петербуржцам давно приглянулось Лемболовское озеро. Им нравится, что оно находится недалеко от железнодорожной станции Лемболово. Это озеро глубже, чем Кавголовское, но летом хорошо прогревается, в нём приятно купаться. В Лемболовское озеро впадает пять рек, поэтому вода в нём всегда проточная. Кроме того, туристы отмечают как плюс изрезанные и живописные берега.

Людмила Однобокова