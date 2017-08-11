Изменение адреса информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО сообщает об изменении адреса информационно-консультационного центра по вопросам защиты прав потребителей.

С 15 августа 2017 прием граждан осуществляется по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72.

Телефон 8(81370)24-725.

В информационно-консультационном центре граждане могут получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей, а также правовую помощь (оформление претензий, исковых заявлений).