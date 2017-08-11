В целях повышения безопасности дорожного движения в Ленинградской области будут оборудованы новые светофорные посты.

Автоматическое регулирование движения вводят в эксплуатацию на дорогах Кириши – Смолино, Лодейное поле – Тихвин – Будугощь – Чудово, Санкт-Петербург – Ручьи, Подъезд к станции Васкелово, Павловск – Косые Мосты, Зеленогорск – Приморск – Выборг, Ушково – Гравийное.

По сообщению пресс-службы областного правительства, в конце 2017 года также начнется обустройство светофоров на трассах Подъезд к Кингисеппу, Санкт-Петербург – Ручьи, Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга, Санкт-Петербург – завод им. Свердлова-Всеволожск (перекресток с Ленинградской улицей, начало населенного пункта и перекресток с выездом из микрорайона Южный), Песочное – Киссолво, Станция Орехово – Сосново – Кривко – Петяярви, Стрельна – Кипень – Гатчина (перекресток с Северной улицей), Красное Село – Гатчина – Павловск, Гатчина – Ополье, Кемполово – Выра – Тосно – Шапки и Ушково – Гравийное.