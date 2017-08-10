И вновь – о фильме «28 панфиловцев»

В Выборге продолжает работу 25-й юбилейный кинофестиваль «Окно в Европу». В связи с этим 6 августа в Музее «Военно-исторический центр Карельского перешейка» открылась выставка «Выборг в кино». На ней представлены работы петербургского фотохудожника Сергея Ларенкова. Его почерк – совмещение прошлого и настоящего путём компьютерного наложения старой фотографии на новую, в результате чего возникает эффект исторического присутствия.

На этот раз Сергей Ларенков отразил съёмочный процесс, который проходил в Выборге и его окрестностях в разные годы. В общей сложности здесь было снято около 60 картин, в том числе – нашумевшая кинокартина «28 панфиловцев». Напомним, что кинематографическая группа этого фильма работала не только под Выборгом: основное «танковое сражение» было воспроизведено в Ивановской области, действия военной артиллерии – во Всеволожском районе, вблизи Агалатово.

Выставка, на которой запечатлены кадры из съёмочного процесса «28-ми панфиловцев», расположилась в ангаре, главным объектом которого является макет танка Т-IV («панцеркампфваген») в полную величину, сделанный для фильма «28 панфиловцев». Этот макет был подарен Музею «Военно-исторический центр Карельского перешейка» по окончании съёмок. Сохранены главные механизмы, благодаря которым макет танка может качаться как при движении, вздрагивать «от взрывов»…

Выставка «Выборг в кино» будет работать в музее на постоянной основе.

Людмила Однобокова

Фото Антона ЛЯПИНА