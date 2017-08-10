Вчера, 9 августа, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский в ходе рабочей поездки посетил Кузьмоловское городское поселение. В поездке главу сопровождали председатель районного Совета депутатов Ольга Ковальчук, руководители поселения, представители районной администрации и местного муниципалитета.

Особый акцент был сделан на посещение социально-значимых объектов – Андрей Низовский осмотрел новую блок-модульную котельную, побывал в поликлинике, детском саду и школе, познакомился с работой Центра социального обслуживания, увидел достоинства и недостатки спортивных объектов поселения. Также глава районной администрации встретился с руководителями градообразующего предприятия ФГУП РНЦ «Прикладная химия» и посетил музей научного центра.

Завершилась рабочая поездка встречей с жителями Кузьмоловского городского поселения. Глава администрации Всеволожского района отметил, что, в целом, у него сложилось очень хорошее впечатление о жизни поселения.

«Я вижу, что проведена большая работа по благоустройству – чистые улицы, нарядные газоны с цветниками, неплохие дороги, – сказал Андрей Низовский. – Кузьмоловское городское поселение выгодно отличается от многих населенных пунктов. Наша с вами задача – сохранить и приумножить достигнутые успехи».

Глава районной администрации ответил на многочисленные вопросы жителей, которые касались модернизации поликлиники и спортивных объектов, улучшения работы почты, деятельности фонда капитального ремонта и других проблем.

Фото Антона ЛЯПИНА