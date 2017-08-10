Жители Всеволожска, обеспокоенные отсутствием пешеходного перехода к поликлинике, расположенной по адресу: Колтушское шоссе, д. 19, корп. 1 и 2, обратились 5 июня по прямой телефонной линии к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой о помощи.

На днях в редакцию пришел ответ из областного комитета по дорожному хозяйству:

«По информации администрации Всеволожского района, работы по устройству пешеходной дорожки от д.19 к. 1 по Колтушскому шоссе (поликлиника) г. Всеволожска до улиц Невской и Народной, включены в план первоочередных мероприятий на этот год. Устройство пешеходных переходов через улицы Невскую и Народную также планируется осуществить в 2017 году».