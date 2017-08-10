В Северной столице в ближайшее время появится еще один «Чижик»

В ближайшее время в Петербурге можно будет прокатиться на совершенно новой модели трамвая, который построила в Республике Беларусь ООО «Транспортная концессионная компания». Он удивит современным дизайном и яркой салатной окраской. Видимо, из-за особого пристрастия жителей Северной столицы к чудной маленькой певчей птичке, он будет называться – «Чижик».

В вагонах трамвая созданы максимальные возможности для пассажиров. Есть розетки на 220 вольт и для подзарядки телефона и планшета. Названия остановок будут появляться бегущей строкой на электронном табло. В трехсекционном составе смогут легко разместиться 376 пассажиров

Новый состав оборудован сразу двумя водительскими кабинами – в голове и в хвосте, как электричка. Всего город на Неве приобретет 23 красивых современных трамвая.