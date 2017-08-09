Наш музей представлен на Дворцовой площади

9 августа 1944 года закончилась битва за Ленинград. Это была одна из самых длительных военных операций за время Великой Отечественной войны: Ленинград вступил в войну одним из первых городов СССР и закончил её, когда наши войска уже вошли в Европу.

В честь этой знаменательной даты в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, сегодня открылась выставка военной техники. 55 единиц военной техники можно будет увидеть своими глазами, и даже потрогать своими руками, с 9 по 13 августа. За эти дни здесь каждый день будут проводиться экскурсии. Большую часть экспозиции представил Всеволожский музей, который мы привыкли называть «Музей Битвы за Ленинград», но с некоторого времени он изменил название. Теперь это – «Музей Битвы за Ленинград имени Зиновия Колобанова».

О том, как это происходило, и с каким трудом наш музей добился, чтобы ему было присвоено высокое звание «имени Зиновия Колобанова», читайте в одном из ближайших номеров газеты «Всеволожские вести».

Людмила Однобокова